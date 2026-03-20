سافيتش يتقدم قائمة صربيا أمام الأخضر

تقدم الصربي سيرجي سافيتش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، قائمة منتخب بلاده للمواجهتين التجريبيتين أمام السعودية وإسبانيا خلال النافذة الدولية في مارس الجاري، وفق ما كشف عنه المنتخب الصربي عبر موقعه الرسمي، الجمعة.

وعاد سافيتش إلى صفوف منتخب بلاده بعد فترة غياب امتدت 633 يومًا وتحديدًا منذ 25 يونيو 2024 حينما قاد خط وسط صربيا في مواجهة الدنمارك التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن دور مجموعات كأس أمم أوروبا «يورو2024»

وضمت القائمة التي اختارها فيليكو باونوفيتش مدرب المنتخب الصربي 26 لاعبًا بينهم بريدراج رايكوفيتش حارس الاتحاد، وألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السابق والريان القطري الحالي.

ويستقبل المنتخب الصربي نظيره السعودي 31 مارس في بلجراد، وقبلها بثلاثة أيام يواجه إسبانيا.

وأخفق منتخب صربيا في بلوغ نهائيات كأس العالم 2026 بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات الأوروبية، في حين يخوض الأخضر السعودي تحدي المونديال المقبل ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا والأوروجواي، والرأس الأخضر.