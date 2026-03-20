الأخضر يواجه مصر دون صلاح

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نسخة من نظيره المصري تفتقد لنجمه الأبرز وقائده محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وأعلن الهولندي إرنه سلوت، مدرب ليفربول، الجمعة، عبر مؤتمر صحافي، بقاء صلاح في إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي، لمتابعة برنامج تأهيله من إصابته العضلية.

ولن يشارك اللاعب، بحسب سلوت، في مواجهة برايتون، السبت، ضمن الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريمييرليج».

وتتخلل معسكر يخوضه المنتخب السعودي بين 22 و31 مارس الجاري مباراتان تجريبيتان، أولاهما في جدة أمام مصر، والأخرى أمام صربيا على أرضها.

ولم تصدر أي إفادة رسمية من الاتحاد المصري حول غياب صلاح عن المنتخب في توقف مارس، سواء قبل أو بعد ما ذكره سلوت.

وسبق للاعب البالغ من العمر 33 عامًا خوض مباراة «الفراعنة» مع «الأخضر» في ختام دور المجموعات من كأس العالم «روسيا 2018» وسجل هدفًا لم يمنع منتخبه من الخسارة 1ـ2.