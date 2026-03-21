الأهلي يستعين بالشباب قبل ضمك

يستعين الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بلاعبين من فريق تحت 21 عامًا في التدريبات خلال فترة التوقف المتزامنة مع« أيام فيفا»، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويهدف المدرب الألماني من هذه الخطوة طبقًا للمصادر عينها إلى إكمال عناصر الفريق بسبب غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين المنضمين إلى منتخباتهم.

ويفتقد الفريق الجداوي إلى جهود عدد كبير من لاعبيه المحليين، وفي مقدمتهم زكريا هوساوي، ريان حامد، علي مجرشي، زياد الجهني، فراس البريكان، عبد الرحمن الصانبي، محمد سليمان، إضافة إلى النجوم الأجانب أمثال السنغالي إدوارد ميندي، الإيفواري فرانك كيسيه، والجزائري رياض محرز.

ويستأنف الفريق الأهلاوي تدريباته، الأربعاء، بعد أن تمتع اللاعبون بإجازة لمدة ستة أيام عقب الخسارة أمام الهلال 2ـ4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي من المواجهة التي جمعتهما في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء الماضي.

ويعود الأهلي صاحب المركز الثالث بـ62 نقطة إلى منافسات دوري روشن السعودي في الرابع من أبريل المقبل عندما يستقبل ضيفه ضمك على ملعب «الإنماء» ضمن الجولة الـ27.