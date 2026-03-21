أربيلوا: مبابي تعافى.. وبيلينجهام جاهز

أكد ألفارو أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، السبت، ثقته المطلقة بجاهزية المهاجم الفرنسي كيليان مبابي قبل مواجهة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، الأحد، لحساب الجولة الـ 29 من الدوري المحلي.

وعاد مبابي من إصابة بالتواء في الركبة وشارك بديلًا أمام مانشستر سيتي، الثلاثاء الماضي، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال بعد غيابه عن خمس مباريات.

وقال أربيلوا إنه متحمس لعودة لاعبه إلى جاهزيته بنسبة 100 في المئة، إلى جانب عودة الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الوسط، إلى اللياقة الكاملة.

وسيكون اللاعبان ضمن قائمة الريال أمام أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أربيلوا في مؤتمر صحافي، السبت: «قلت لكم بالفعل إن اليوم الذي سيعود فيه مبابي سيكون عندما يصل إلى نسبة 100 في المئة من الجاهزية».

وتابع: «أعتقد أن الدقائق التي رأيناه فيها في المباراة السابقة، ومع الانطلاقات القصيرة القليلة التي قدمها، أظهرت في كل واحدة منها أنه في حالة بدنية رائعة، وفوق كل شيء، يتعلق الأمر بشعوره هو نفسه».

وأضاف: «لدينا أقصى درجات الثقة، والاطمئنان والحماس لعودة لاعب مثله، حاسم وفي جاهزية 100 في المئة».

ومبابي الهداف الأول للفريق الموسم الجاري برصيد 38 هدفًا في 34 مباراة في مختلف المسابقات.

وقال أربيلوا إنه سعيد باستدعاء المنتخب الفرنسي لمبابي لخوض مباراتين تجريبيتين أمام البرازيل وكولومبيا، الأسبوع المقبل، في الولايات المتحدة.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد 66 نقطة، بفارق أربع عن برشلونة المتصدر، فيما يملك أتلتيكو 57 في المركز الرابع.

وسيفتقد ريال مدريد خدمات حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، الذي سيغيب لعدة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ، لكن أربيلوا قال إنه يثق في بديله الأوكراني أندري لونين، وقال: «يتعرض أفضل حارس في التاريخ للإصابة، ولدينا اسم آخر مميز سيُظهر مرة أخرى مدى جودته ولدينا أقصى درجات الثقة فيه».