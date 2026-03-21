مكيفوي يحطم عصر «البدلات الخارقة»

كسر السباح الأسترالي كاميرون مكيفوي، البطل الأولمبي وبطل العالم، الرقم القياسي العالمي في سباق 50 مترًا حرة، الذي ظل صامدًا لمدة 17 عامًا.

وحقق السباح الأسترالي، البالغ من العمر 31 عامًا، زمنًا بلغ 20.88 ثانية، السبت، في بطولة الصين المفتوحة بشينزين، محطمًا الرقم القياسي العالمي المسجل باسم البرازيلي سيزار سيلو بفارق 0.03 ثانية.

وسجل سيلز الزمن العالمي البالغ 20.91 خلال ما عرف في السباحة بـ«عصر البدلات الخارقة» عام 2009، وقد تم حظر تلك البدلات لاحقًا لأنها كانت تزيد من الطفو وتقلل من مقاومة الماء، ما أدى إلى تحطيم نحو 150 رقمًا قياسيًا عالميًا في عام 2009، قبل أن يتم منعها في 2010.

وقال مكيفوي: «كنت أعلم أن لدي فرصة لتحقيق أفضل رقم شخصي. كان رقمي الشخصي السابق 21.06، لكن تحقيق 20.88 أمر لا يصدق. إنه جنوني».

وسارع سيلو إلى تهنئة مكيفوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ كتب: «تهانينا يا كام. سباحة بسرعة البرق! أمر مذهل».