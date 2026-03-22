الترجي يعيد الأهلي 7 أعوام إلى الخلف

عجز فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم عن بلوغ نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، للمرة الأولى منذ سبعة أعوام، بخسارته أمام ضيفه الترجي التونسي 2ـ3، مساء السبت، ومغادرته المنافسات من دور الثمانية.

وبعد الخسارة 0ـ1 ذهابًا في تونس، سقط الأهلي مجددًا على ملعب القاهرة الدولي في الإياب، لتصبح النتيجة الإجمالية 4ـ2 لمصلحة الترجي.

ويعود آخر خروج سابق للفريق القاهري، قبل دور الأربعة، إلى نسخة 2018ـ2019 عندما خسر بنتيجة إجمالية 1ـ5 أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، لحساب دور الثمانية أيضًا.

وبعد ذلك الخروج، وصل إلى النهائي خمس مرات متتالية، وحقق أربعة ألقاب، فيما غادر من دور الأربعة الموسم الماضي.

ووسط غياب جماهير الأهلي عن مدرجات ملعب القاهرة، تنفيذًا لعقوبة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تقدم الفريق بواسطة الجناح محمود حسن «تريزيجيه» في الدقيقة العاشرة.

وأدرك الترجي التعادل عن طريق الفرنسي فلوريان دانهو في الدقيقة «68»، ثم أضاف زميله الجزائري محمد أمين توجاي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة «78».

واستطاع «الشياطين الحمر» إعادة التعادل إلى اللقاء مجددًا بهدف ذاتي سجَّله حمزة جيلاسي في الدقيقة «84»، لكن الأخير كفّر عن خطئه وأحرز هدف فوز فريقه خلال الوقت بدل الضائع.

وفي دور الأربعة، سيتقابل الترجي مع الفائز من صن داونز الجنوب إفريقي والملعب المالي، علمًا بأن الأول انتصر ذهابًا 3ـ0.