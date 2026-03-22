تبقّى الزمالك.. خروج مصري جماعي من إفريقيا

عاشت كرة القدم المصرية يومًا حزينًا، السبت، بمغادرة ثلاثةٍ من فرقها المنافسات القارية الإفريقية تباعًا خلال ساعاتٍ.

وفي البداية، ودَّع فريق بيراميدز الأول لكرة القدم مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي يحمل لقبها، بعد خسارته على أرضه أمام الجيش الملكي المغربي 1ـ2 في إياب دور الثمانية.

وعجز بيراميدز عن استثمار التعادل 1ـ1 الذي عاد به من المغرب ذهابًا، وودَّع البطولة على ملعب الدفاع الجوي، مفرِّطًا في فرصة الدفاع عن اللقب.

وغادر الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة، البطولة من الدور ذاته بخسارته في القاهرة 2ـ3 أمام ضيفه الترجي التونسي.

وبعد إسقاطه ذهابًا 1ـ0 في تونس، كرَّر الترجي تفوُّقه على الأهلي، وهزمه مجدَّدًا، رافعًا نتيجة الانتصار الإجمالية إلى 4ـ2.

وفي مباراةٍ جرت بالتزامن، تعادل المصري البورسعيدي مع شباب بلوزداد الجزائري دون أهدافٍ، ليتأهل الأخير إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجرت المباراة ضمن جولة الإياب من دور الثمانية على ملعب 20 أغسطس في الجزائر، معقل شباب بلوزداد.

وتأهل الفريق الجزائري بأفضلية الهدف الذي سجله خارج الأرض عندما تعادل مع المصري على ملعبه 1ـ1 ذهابًا.

ولم يتبقَّ لمصر سوى سفيرٍ واحدٍ في بطولات أندية إفريقيا خلال الموسم الجاري، وهو الزمالك، الذي يواجه أوتوهو الكونغولي، الأحد، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية بعدما تعادل ذهابًا 1ـ1 على أرض منافسه.