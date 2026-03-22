ليبرون يحطم الرقم القياسي في «NBA»

حطّم ليبرون جيمس، نجم فريق لوس أنجليس ليكرز الأول لكرة السلة، الرقم القياسي بعدد المباريات في الموسم المنتظم في الدوري الأمريكي للمحترفين «NBA»، بخوضه مباراته الـ1612 خلال فوز فريقه على أورلاندو ماجيك 105ـ104، صباح الأحد.

وبات أسطورة كرة السلة البالغ 41 عامًا في الصدارة منفردًا، متقدمًا بمباراة واحدة على صاحب الرقم السابق روبرت باريش الذي اعتزل عام 1997.

وكان جيمس قد عادل رقم باريش بطريقة مذهلة، الخميس الماضي، حين وقع ثلاثة أرقام مزدوجة خلال فوز ليكرز على ميامي هيت في فلوريدا.

وكاد الظهور التاريخي لجيمس، الأحد، ينتهي بطعم مرّ، إذ كان أورلاندو قاب قوسين من إنهاء سلسلة انتصارات ليكرز الثمانية، متقدمًا 104ـ102 قبل ثلاث ثوان فقط من نهاية اللقاء.

لكن ثلاثية مذهلة عند صافرة النهاية قبل 0.6 ثانية من لوك كينارد لاعب ليكرز أنقذت الفريق، مانحة إياه فوزه التاسع تواليًا.

ورفع ليكرز رصيده إلى 46ـ25، معززًا موقعه في المركز الثالث للمنطقة الغربية.

وأنهى جيمس اللقاء مع 12 نقطة وست متابعات وأربع تمريرات حاسمة.

ويلعب جيمس موسمه الثالث والعشرين القياسي، ويحمل أصلًا مجموعة كبيرة من الأرقام القياسية في الدوري، بينها عدد النقاط المسجلة، وعدد الرميات المسجلة، وعدد محاولات تسديد الرميات، إضافة إلى أطول سلسلة مباريات في الموسم المنتظم يسجل فيها 10 نقاط على الأقل.. 1297 مباراة.