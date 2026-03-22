دورانت يكسر رقم الأسطورة

أصبح كيفن دورانت، مهاجم فريق هيوستن روكتس الأول لكرة السلة، الخامس في قائمة هدافي المحترفين الأمريكي NBA تاريخيًا برمية ثلاثية جانبية عند الدقيقة 3:35 من الربع الأخير في مباراتهم أمام ضيفه ميامي هيت.

وسجل دورانت 27 نقطة ليسهم في فوز فريقه 123ـ122، ويرفع رصيده من النقاط بالبطولة إلى 32294، ويتفوق على الأسطورة مايكل جوردان الذي يملك 32292 نقطة.

وأحرز بام أديبايو 32 نقطة، وعادل رقمه القياسي الشخصي عندما استحوذ على 21 كرة مرتدة لفريقه هيت. وسجل تايلر هيرو 25، لكنه أهدر جميع رمياته الخمس في الربع الأخير، وأضاف سيموني فونتيكيو 21 وخمس رميات ثلاثية لميامي.

وفي مباراة أخرى، سجل لوك كينارد رمية ثلاثية قبل 0.6 ثانية على النهاية ليقود لوس أنجليس ليكرز للفوز على مضيفه أورلاندو ماجيك 105ـ104.

وسجل داريوس جارلاند 41 نقطة، وأرسل 11 تمريرة حاسمة لزملائه، وأضاف كواي ليونارد 34، ليضع لوس أنجليس كليبرز حدًا لسلسلة هزائم استمرت أربع مباريات بفوزه في الوقت الإضافي على مضيفه دالاس مافريكس 138ـ131.

وقاد لاميلو بول فريقه تشارلوت هورنتس لفوز جديد بعدما سجل 29 نقطة خلال الانتصار على ضيفه ممفيس جريزليز 124ـ101.

وأحرز شاي جيلجيوس ـ ألكسندر 40 نقطة في فوز أوكلاهوما سيتي ثاندر على مضيفه واشنطن ويزاردز 132ـ111 ليمدد سلسلة انتصاراته إلى 11 مباراة متتالية، ويزيد هزائم واشنطن إلى 15 على التوالي.