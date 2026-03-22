سيلفستري تنجو من حادث المنحدر

كشفت الدراجة الإيطالية ديبورا سيلفستري عن أنها تعرضت لكسور في الأضلاع وإصابة في الكتف خلال حادث مخيف بسباق ميلان سان ريمو للسيدات.

وسقطت سيلفستري أثناء محاولتها تفادي دراجات أخريات سقطن أمامها خلال أحد المنحدرات، حيث اندفعت فوق الحاجز قبل أن ترتطم بأسفلت الطريق على بعد عدة أمتار، وذلك خلال السباق الذي جرى السبت.

وذكر فريقها لابورال كوتكسا، أنه تم نقلها إلى المستشفى في حالة مستقرة وقدمت سيلفستري تحديثًا عن حالتها على «إنستجرام».

وقالت: «بالتأكيد لم تكن النهاية التي تخيلتها.. أشعر أنني بخير، ، 5 أضلاع مكسورة وكسر دقيق في الكتف ... كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ».

وأضافت: «حان وقت التعافي، وسأعود».

وفازت البلجيكية لوت كوبيكي، بطلة العالم مرتين، بالسباق. وشهد سباق الرجال أيضًا العديد من الحوادث، بما في ذلك تعرض بطل العالم السلوفيني تادي بوجاتشار لحادث، ولكنه استمر في السباق وفاز باللقب.