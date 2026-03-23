ميسي يكسر رقم بيليه

كسر الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي، مهاجم فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، رقم البرازيلي الراحل بيليه، في عدد الأهداف من ركلات حرة.

وسجَّل ميسي هدفًا من ركلة حرة ليقود فريقه إلى الفوز خارج أرضه على نيويورك سيتي بنتيجة 3ـ2، الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

وأحرز الأرجنتيني الهدف الثاني لإنتر ميامي في المباراة معدلًا النتيجة 2ـ2، قبل تسجيل زميله البرازيلي ميكاييل، قلب الدفاع، هدف الفوز.

ووصل «البرغوث» إلى هدفه الـ 71 من ركلات حرة مباشرة عبر مسيرته، متجاوزًا بيليه الذي أحرز منها 70 هدفًا.

وأصبح «ليو» ثاني أكثر لاعب في التاريخ تسجيلًا للأهداف من ركلات حرة بعد البرازيلي المعتزل جونينيو بيرنامبوكانو الذي أحرز منها 77 هدفًا.

وتراجع بيليه إلى المركز الثالث، وخلفه مواطنه المعتزل رونالدينيو، والأرجنتيني فيكتور ليجروتالي الذي توفي العام قبل الماضي، بواقع 66 هدفًا لكل منهما من ركلات حرة.

وأصبح في رصيد ميسي 901 هدف طوال مسيرته بجميع القمصان التي ارتداها.