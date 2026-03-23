عناد 4 أعوام يتوقف.. الريال يضرب أتلتيكو بثلاثية

طوى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم غياب أربعة أعوامٍ عن الفوز في «ديربي» مدينته ضمن بطولة الدوري الإسباني، وهزم غريمه أتلتيكو 3ـ2، مساء الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة الـ 29 من البطولة.

وافتتح أتلتيكو، الفريق الضيف، أهداف المباراة عن طريق الجناح النيجيري أديمولا لوكمان في الدقيقة 33.

وقلب الريال النتيجة بهدفين، أولهما من ركلة جزاءٍ، سدَّدها الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، والآخر بواسطة الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب الوسط، في الدقيقتين 52 و55.

وأدرك الزوَّار التعادل بتسديدةٍ صاروخيةٍ من الأرجنتيني ناهويل مولينا، الظهير الأيمن، في الدقيقة 66.

وحسم فينيسيوس اللقاء بالهدف الثالث للريال، والثاني للاعب البرازيلي، في الدقيقة 72.

وتعرَّض فالفيردي للطرد في الدقيقة 77 ببطاقةٍ حمراء مباشرة إثر تدخُّله على الإسباني أليكس بايينا، لاعب وسط أتلتيكو البديل، ومع ذلك استطاع «الأبيض» الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة.

وقبل هذا اللقاء، لم يتغلَّب الريال على أتلتيكو في الدوري منذ 18 سبتمبر 2022 عندما انتصر 2ـ1 داخل ديار منافسه.

وبعد ذلك جرت ستة «ديربياتٍ» بينهما ضمن البطولة، فاز أتلتيكو باثنين منها 3ـ1 و5ـ2، وانتهت أربعة لقاءاتٍ بالتعادل 1ـ1.

وأعاد الفوز فارق النقاط الأربع الذي يفصل بين ريال مدريد، ثاني الجدول، وبرشلونة، متصدر الترتيب.

ويملك الفريق العاصمي 69 نقطةً مقابل 73 لبرشلونة الذي فاز على رايو فاليكانو 1ـ0 قبل «ديربي» مدريد بساعاتٍ.

أما أتلتيكو فتجمَّد رصيده عند 57 نقطةً، وهبط إلى المركز الرابع بفارق نقطةٍ عن فياريال الثالث.