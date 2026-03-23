المرة الثانية.. ميامي تعاند ألكاراز

ودّع الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميًا، دورة ميامي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب من الدور الثالث، صباح الإثنين، بعد خسارته أمام الأمريكي سيباستيان كوردا بنتيجة 3ـ6 و7ـ5 و4ـ6.

وحقق كوردا فوزه الأول على مصنف أول، وأطاح ألكاراز الذي خرج خالي الوفاض مبكرًا للمرة الثانية في ميامي، إذ بعدما تُوّج باللقب عام 2022، خسر مباراته الافتتاحية في الدور الثاني أمام البلجيكي ديفيد جوفين العام الماضي.

قال كوردا الذي ارتقى للمركز الـ15 عالميًا في أفضل تصنيف له، لكنه عانى من موسمين متتاليين بسبب الإصابة: «إنه شعور رائع».

وسقط الإسباني البالغ 22 عامًا والمتوَّج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة في يناير ليصبح أصغر لاعب يحقق البطولات الأربع الكبرى، أمام اللاعب المصنّف 36 عالميًا والبالغ 25 عامًا والذي لم يسبق له أن هزمه سوى مرة واحدة في خمس مواجهات بينهما.

ولن تكون صدارة الإسباني للتصنيف العالمي مهدَّدة في ختام الدورة، حتى في حال توّج الإيطالي يانيك سينر المصنّف ثانيًا، باللقب.

وبعد تتويجه في ملبورن ثم في الدوحة مطلع الموسم، يختتم ألكاراز مغامرته الأمريكية بلا ألقاب، بعدما خسر الأسبوع الماضي أمام الروسي دانييل مدفيديف في نصف نهائي إنديان ويلز لتنتهي سلسلة عدم الخسارة عند 16 فوزًا.