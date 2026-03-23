وداع مبكر

خرج الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميًا من الدور الثالث من دورة ميامي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب بعد خسارته أمام الأمريكي سيباستيان كوردا بنتيجة 3ـ6 و7ـ5 و4ـ6، الإثنين (الوكالات)