توتنام يصارع الكابوس.. ويواجه القرار الكبير

يصارع فريق توتنام الأول لكرة القدم، الزمن لإنقاذ نفسه من كابوس يكاد لا يُصدَّق يتمثل في الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فيما أصبح مستقبل مدربه المؤقت الكرواتي إيجور تودور موضع شك بعد أسابيع قليلة فقط على توليه المهمة.

وسقط «سبيرز» الذي ينتمي إلى دوري النخبة الإنجليزي منذ ما يقرب من نصف قرن، بهزيمة قاسية أمام منافسه المباشر على تفادي الهبوط نوتنجهام فوريست بثلاثية نظيفة على أرضه، الأحد، في لندن العاصمة.

قبل المباراة، احتشد آلاف المشجعين في شوارع شمال لندن دعمًا للفريق المتعثر في مشاهد أقرب إلى احتفالات التتويج منها إلى صراع الهبوط.

وامتد هذا الزخم إلى مدرجات ملعب النادي اللامع، حيث فرض توتنام سيطرته لفترات طويلة من الشوط الأول. لكن المهاجم البرازيلي إيجور جيسوس منح الضيوف التقدم في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن ينهار أصحاب الأرض تمامًا بعد الاستراحة، مستسلمين لهدفين إضافيين بينما كانت المدرجات تفرغ سريعًا.

ومدّدت الهزيمة سلسلة مباريات توتنام من دون فوز في الدوري إلى 13 مباراة، فتراجع إلى المركز السابع عشر بفارق نقطة واحدة ومركز واحد فقط عن وست هام صاحب أول المراكز المهددة بالهبوط.

ويُصنَّف توتنام تاسعًا في ترتيب أغنى أندية العالم، وفق أحدث تصنيفات «ديلويت»، ما يبرز الطابع الاستثنائي لأزمته الحالية.

ومثّلت نتيجة الأحد المخيبة ضغطًا إضافيًا على تودور، المدرب السابق ليوفنتوس الايطالي الذي خسر خمسًا من مبارياته السبع في جميع المسابقات منذ خلافته الدنماركي توماس فرانك.

ويواجه مسؤولو النادي الآن قرارًا ضخمًا خلال فترة التوقف الدولي: هل يتمسكون بالمدرب أم يستبدلونه لتفادي هبوط سيكون الأول منذ 1977؟

جمع توتنام 30 نقطة فقط من 31 مباراة الموسم الجاري في «البريميرليج»، وهو أسوأ رصيد له في هذه المرحلة، منذ موسم 1914ـ1915.

ويأتي هذا الواقع القاتم بعد موسم احتفل فيه النادي بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» تحت قيادة الأسترالي أنج بوستيكوجلو الذي أقيل على الرغم من ذلك عقب إنهاء الموسم في المركز السابع عشر في الدوري.

وتغيّب تودور عن مؤتمره الصحافي بعد المباراة الأحد بعد تلقيه نبأ وفاة داخل العائلة، فتولى مساعده الإسباني برونو سالتور مهمة الإجابة على الأسئلة.

وكان المدافع الدولي الكرواتي السابق استُقدم الشهر الماضي لإنقاذ موسم توتنام، لكنه لم ينجح في إيقاف التدهور.

وسيغيب الفريق عن المنافسات حتى 12 أبريل، حين يخوض رحلة صعبة إلى سندرلاندر وقبل ذلك، يتعيّن على الإدارة اتخاذ قرار قد يحدد مستقبل النادي القريب.