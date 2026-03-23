وِرث الرياضة

يعمل المعهد الملكي للفنون التقليدية «وِرث» على تأدية دوره في حفظ التقنيات الأصيلة، وتعزيز الوعي بالمهارات الإبداعية المُميّزة للسعودية. والمزج العميق بين الرياضة، والفنون، محضن هائل لإبراز القدرات الكامنة للشعوب. والمنتخبات الوطنية، مصدر كبير للانتماء، ولوحة ضخمة للخيوط والألوان، وفكرة واضحة للرسم بأصالة، وتعبير عن الهُويّة الخاصّة. و«وِرث» أدّى ويؤدي منهجًا بارزًا في ربط الإنسان السعودي بموروثه العريق، سواء عبر الدورات أو ورش العمل من خلال أربعة مسارات رئيسة، منها التعليم العالي، وبرامج التلمذة. ووجد المعهد في المجال الرياضي باتفاقات مع الاتحاد السعودي لكرة القدم في مناسبات وطنية، أظهرت مدى التوافق الكبير بين الممارسة والانتماء.

وعلى مستوى التأثير، فقد كانت رقصات كريستيانو رونالدو السعودية مع ناديه النصر، وارتدائه العقال بعد تسجيل الأهداف، من أبلغ الرسائل عن مستوى تنوّع الإرث المحلّي. كما أن خطوط بعض القمصان وشارات القيادة كانتا ذا لمسه فنيّة مؤثّرة. لكن، الأمر يتطلّب أكثر.

إن العمل الكبير الذي يؤديه «وِرث» على صعيد الفنون الأدائية والحركية، يحتاج إلى خطوات أسرع في الدخول إلى رمزيات الفرح، والتعابير في ذلك مع نجوم كثرة القدم في الدوري السعودي أو المسابقات المحليّة، بل إنّ تهيئة اللاعبين السعوديين في كأس العالم 2026 على تأدية حركات ذات مغزى تقليدي في المباريات سيكون لها مدلول هائل وسط المحفل الدولي الكبير.

إن الشراكة بين المعهد والاتحاد السعودي ملتئمة منذ فترة، لكن الأمور قد لا تكون مرئية على نحوٍ واضح، فهما يتعاونان في الشعارات ودروع الهدايا، وهذا أمر ينبغي أن يُدفع إلى مستوى أعلى.

لقد تعاظمت الفنون السعودية، ووصلت إلى محافل اقتصادية وسياسية، وصدح الموروث المحلي في أكبر القاعات العالمية في عواصم ومدن عديدة، وباتت الهوُيّة المحليّة مصدر ثراء للفرد قبل الجهة. إنّ الاتحاد السعودي لكرة القدم مُطالب بعمل أكثر مع المعهد الملكي للفنون التقليدية، خاصة في المونديال المُقبل، وضخّ ثقافة كثيفة تصل إلى اللاعبين قبل الجماهير أثناء المباريات.

إن تمسّك الشعوب بموروثها يعكس مدى قوّة ثراءه والتعبير به ليس تراجعًا.