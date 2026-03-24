الجوير.. الأفضل في 6 إحصاءات

يُعدّ مصعب الجوير، لاعب فريق القادسية الأول لكرة القدم، أحد الأوراق الرابحة في حسابات هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول، الذي يواجه مصر وصربيا تجريبيًّا، 27 و31 مارس الجاري، إذ يمضي لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا موسمًا ناجحًا، بالنظر إلى أرقامه التي وضعته على رأس اللاعبين المحليين في 6 إحصاءات مختلفة، على مستوى دوري روشن السعودي.

ويتطلّع الجوير في النافذة الدولية الحالية إلى رفع عدد مشاركاته الدولية، البالغ عددها 31، علمًا بأنّ رينارد استعان به في جميع المباريات منذ نافذة سبتمبر 2025، أي في آخر 12 مباراة للأخضر على التوالي، منها اثنتان في تصفيات كأس العالم 2026، و4 تجريبيات، إضافة إلى 6 مباريات في كأس العرب.

وبعد مرور 26 جولة من عمر دوري روشن بموسمه الحالي، طبع الجوير بصمة لافتة على مجموعة من الإحصاءات المتعلقة بصناعة اللعب وتمويل الزملاء في الشق الهجومي، وتصدّر 6 منها مقارنة ببقية اللاعبين المحليين في الدوري، إضافة لمزاحمته كبار النجوم الأجانب فيها.

ويتصدّر الجوير ترتيب أفضل صانعي الأهداف المحليين، بواقع تسع تمريرات حاسمة، متفوقًا على سالم الدوسري الذي أتمّ 8 «أسيست»، ولعل أبرز صناعات الجوير جاءت في الجولة 19، كونه صنع هدفيْ القادسية في التعادل 2ـ2 مع الهلال، علمًا أنّه يأتي رابعًا في ترتيب الصانعين على مستوى الدوري ككل، بعد كوستاس فورتونيس، لاعب الخليج، وجواو فيليش وكينجلسي كومان، ثنائي النصر.

ويُعدّ الجوير أكثر اللاعبين المحليين إتمامًا للتمريرات، عبر 1226 تمريرة دقيقة، بمعدل 53 تمريرة في المباراة الواحدة، متفوقًا بفارق أكثر من 200 تمريرة على محمد الخبراني، لاعب الخليج وثاني أكثر المحليين إتمامًا للتمريرات في الدوري.

وتكمن أهمية تمريرات الجوير في دورها البارز بصناعة اللعب والفرص، فهو يُعدّ أفضل لاعبي الدوري ككل بعدد التمريرات الدقيقة في الثلث الأخير من الملعب، بواقع 523 تمريرة دقيقة في هذه المساحة، متفوقًا على 3 لاعبين من الهلال، وهم مالكوم وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، كما أنّه أتمّ 874 تمريرة في نصف ملعب المنافس، ليكون ثانيًا في هذه الإحصائية دوريًّا، بعد نيفيز.

وكان للجوير 61 تمريرة مفتاحية في المباريات الـ 23 التي لعبها في دوري روشن الموسم الجاري، في رقم يضعه أولًا على صعيد اللاعبين المحليين في هذه الإحصائية، وبفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه فيها، وهو محمد أبو الشامات، زميله في القادسية، الذي أتمّ 37 تمريرة مفتاحية.

ويُعدّ الجوير كذلك سابع أكثر اللاعبين إتمامًا للكرات العرضية الدقيقة على مستوى الدوري، وأكثرهم مقارنة باللاعبين المحليين، إذ بلغ عددها 33، متفوقًا بفارق 10 عرضيات على عبد الرحمن العبيد، لاعب ضمك وثاني المحليين في هذه الإحصائية.