الأحوال الجوية تؤجل أمسية شعرية

قررت اللجنة المنظمة لمهرجان الفنون التقليدية تأجيل الأمسية الشعرية للشاعرين محمد السكران وسلطان بن بتلاء، الخميس، بسبب الحالة الجوية التي تشهدها مدينة الرياض.

ولم تحدد اللجنة المنظمة الموعد الجديد للأمسية الشعرية في الوقت الذي ينطلق فيه المهرجان، الخميس، في الدرعية ويستمر حتى 8 أبريل المقبل تحت إشراف وزارة الثقافة.

ويتضمن المهرجان تقديم عروض للفنون الأدائية من مختلف مناطق السعودية بما يعكس تنوّعها، ومنها تخصيص أيامٍ محددة لتقديم فن المحاورة بوصفه فنًّا قائمًا على الارتجال والإلقاء والتفاعل المباشر، عبر متخصصين يتولّون تنظيم الجلسات وتقديم الشعراء وضبط الإيقاع بما يضمن تجربة مشاهدة واستماع متوازنة.

وعلى مسرح أمسيات الشعر النبطي يُنظّم المهرجان أمسيات شعرية، وورش تعلّم الفنون التقليدية للتعريف بأساسيات الفنون التقليدية عبر المشاركة العملية المباشرة بأسلوبٍ مبسّط، كذلك حكاية البحر، وهو عرضٌ حيٌّ يستحضر أجواء البحر والساحل، ويقدِّم الأهازيج البحرية التي كانت تستخدم لتحفيز البحارة.

ويشهد المهرجان ضمن فعالياته معرضًا ثقافيًا يُبرز تفاصيل الفنون الأدائية التقليدية، ويُقدِّم محتوى معرفيًا وتفاعليًا يعكس عناصرها الأساسية، ويتضمن المعرض الآلات الموسيقية والإيقاعية، والأزياء والأدوات الخاصة بكل فن أدائي، وأجنحة الحرفيين.

وتشمل الفعاليات «جدارية الشعر النبطي» التي تُقدِّم تجربة بصرية وتفاعلية تستعرض تطوّر الشعر النبطي بوصفه عنصرًا مؤثرًا في الفنون الأدائية، وتضمّ منطقة الفعاليات المصاحبة للمهرجان «منطقة المتاجر» التي تُعنى بتقديم أزياء الفنون التقليدية الأدائية والإكسسوارات المرتبطة بها.