التأهل إلى المونديال.. ريتيجي رهان الطليان

يراهن المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم على أهداف نجمه ماتيو ريتيجي، مهاجم فريق القادسية السعودي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الإيرلندي الشمالي، مساء الخميس، في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وفشل «الأزوري» في التأهل المباشر إلى المونديال، بعد أن حل ثانيًا في مجموعته بالتصفيات خلف منتخب النرويج، ليكتفي بحصده 18 نقطة، من 6 انتصارات وخسارتين، فيما نال منتخب النرويج العلامة الكاملة بـ24 نقطة، ليتأهل مباشرة إلى كأس العالم.

ويُعد ريتيجي الأبرز في تشكيلة المنتخب الإيطالي، قبل ملحق قارة أوروبا المؤهل للمونديال، إذ يتصدر اللاعب قائمة الترشيحات لشغل مركز المهاجم الصريح في التشكيلة الأساسية أمام إيرلندا الشمالية.

ويعتمد جينارو جاتوزو، مدرب إيطاليا على ريتيجي بشكل كبير، بعد الحضور القوي خلال فترة التصفيات، بعدما استطاع تسجيل 5 أهداف، وصناعته 4 في 8 مباريات دولية، وفقًا لـ«Transfer market».

ومثّل ريتيجي منتخب الأرجنتين أولًا في فئات الشباب والناشئين، قبل أن يقرر تمثيل منتخب إيطاليا بسبب أصوله، إذ تلقى أول استدعاء رسمي له للمنتخب الإيطالي في 17 مارس من عام 2023.

وسجل ريتيجي هدفًا في أول مباراة دولية يخوضها 23 مارس ضد إنجلترا في لقاء ضمن تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، والتي خسرها المنتخب الإيطالي 1ـ2 في نابولي، كما أحرز هدفًا في فوز إيطاليا على مالطا بهدفين بعدها.

وفي بطولة دوري الأمم الأوروبية، عاد ريتيجي إلى مستوياته المأمولة، محرزًا هدفين، وصنع هدفًا في 6 مباريات، قبل أن يصبح هداف «الأزوري» الأول في التصفيات القارية المؤهلة للمونديال العالمي.

وانتقل ريتيجي إلى القادسية قادمًا من أتالانتا الإيطالي 21 يوليو 2025، مقابل 65 مليون يورو، بعد حضور لافت في «الكالتشيو»، متمثلًا بحصده جائزة أفضل مهاجم في الدوري الإيطالي خلال موسم 2024ـ2025.

ومع القادسية، سجل ماتيو ريتيجي 18 هدفًا، وصنع هدفًا واحدًا في 28 مباراة في كافة المسابقات، كما أصبح ضمن أبرز الأسماء التي يعتمد عليها براندن رودجرز، مدرب الفريق السعودي، ليواصل تقديم المستويات القوية في دوري «روشن»، ومع منتخب إيطاليا في المحافل القارية والدولية.