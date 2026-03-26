محافظ الأحساء يتفقد مسجد أم زرينيق

تفقّد الأمير سعود بن طلال‬ بن بدر محافظ الأحساء، الخميس، مسجد أم زرينيق، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتطوير المساجد التاريخية.

‏ واطّلع محافظ الأحساء خلال الجولة على جاهزية المسجد بعد أعمال التطوير، مؤكدًا أهمية المحافظة على طابعه المعماري التراثي الذي يعكس أصالة البناء التقليدي في المنطقة، كما أدى في المسجد صلاة الظهر مع جموع المصلين

‏ وأكد الأمير سعود بن طلال أن العناية بالمساجد التاريخية تحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ، مشيرًا إلى أن المشروع يجسد حرص القيادة على صون الإرث الإسلامي والعمراني، والحفاظ على الهوية المعمارية الأصيلة، وتعزيز مكانة المساجد التاريخية بوصفها منارات دينية وحضارية، معربًا عن شكره وامتنانه للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ على دعمه الكبير واهتمامه المتواصل بمشروعات تطوير المساجد التاريخية، وما حظيت به محافظة الأحساء من مشاريع التطوير التي ترتّب عليها تعزيز الإرث الديني والثقافي فيها.

‏ وأشاد محافظ الأحساء بجهود فرع هيئة التراث بالأحساء، وإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالأحساء، نظير ما يبذلونه من أعمال تكاملية في تنفيذ المشروع، بما يضمن تحقيق مستهدفاته والحفاظ على القيمة التاريخية للمساجد

‏ ويُعد مسجد أم زرينيق من أبرز المساجد التاريخية في محافظة الأحساء، حيث تأسس قبل أكثر من 100 عام، ويتميّز بطرازه المعماري التقليدي، ويأتي تطويره ضمن جهود شاملة لإعادة تأهيل المساجد التاريخية.