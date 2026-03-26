جزر فرسان تحتفل بعالمية الشعر

نظمت جمعية الأدب المهنية، أمسية شعرية بعنوان «البحر والشعر»، وذلك في محافظة جزر فرسان، الأربعاء، بالتعاون مع بلدية المحافظة، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للشعر.

واحتضن المركز الحضاري بفرسان الأمسية التي جمعت بين جماليات الشعر وفضاء البحر، وقدّم المشاركون قراءات شعرية تنوعت بين النصوص الكلاسيكية والتجارب الحديثة، مستلهمين من البيئة البحرية وما تحمله من رمزيةٍ ثقافيةٍ وإنسانية في وجدان منطقة جازان.

وشهدت الأمسية مشاركة عددٍ من الشعراء والأدباء، الذين قدموا نصوصًا عبّرت عن ثراء التجربة الشعرية وتنوّعها، إلى جانب حواراتٍ أدبية تناولت حضور المكان في النص الشعري، وعلاقة الشاعر بالبيئة المحيطة، ودور الشعر في التعبير عن الهوية الثقافية.

وتأتي هذه الأمسية ضمن برنامج الجمعية للاحتفاء باليوم العالمي للشعر، الذي يتضمن سلسلة من الفعاليات الأدبية في مختلف محافظات المنطقة، بهدف تعزيز حضور الشعر في المشهد الثقافي، وإتاحة المساحات التفاعلية للمبدعين، وإبراز الحراك الأدبي في جازان.