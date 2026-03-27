هجر واللواء.. تعادل قاتل ينتهي بشغب واشتباكات

اندلعت اشتباكاتٌ بين عددٍ من لاعبي وإداريي فريق هجر الأول لكرة القدم ونظيره اللواء بعد نهاية مباراتهما بتعادلٍ مثيرٍ 2ـ2، الجمعة، ضمن الجولة الـ 28 من منافسات المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية.

وانطلقت شرارة الأحداث على أرضية ملعب هجر في الأحساء فور إطلاق الحكم محمد الغامدي صافرة النهاية، إذ احتجَّ عددٌ من لاعبي وإداريي اللواء على الوقت المحتسب بدلًا من الضائع الذي احتسبه الحكم بخمس دقائق، وشهد تسجيل هدفين قاتلين، فرض بهما هجر التعادل على الضيوف حيث اشتبك عددٌ منهم مع لاعبي وإداريي المنافس، ما دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء لأكثر من لاعبٍ في الفريقين قبل أن تتدخَّل الشرطة، وتحتوي الموقف.

وكان اللواء في طريقه إلى الانتصار بعد أن تقدَّم بهدفين عبر لويس كارلوس، ومهدي البيشي عند الدقيقتين 50 و72، لكنَّ هجر انتفض في الرمق الأخير، وتمكَّن من تسجيل هدفين في غضون دقيقتين بواسطة أكونو «90+1»، وعبد الرحمن الحريب «90+3».

بهذه النتيجة وصل هجر إلى 63 نقطةً في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الصقر المتصدر، واللواء إلى 59 نقطةً في المركز الثالث.

ومع تبقي جولتين على النهاية، يظلُّ الصراع مشتعلًا بين الصقر وهجر واللواء على مراكز الصعود المباشر إلى الدرجة الأولى، والملحق.