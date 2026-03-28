سافيتش يجدد مواجهة لابورت

استعاد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيش، لاعب وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم، مشهد مواجهاته في ديربي الرياض مع المدافع الإسباني إيميريك لابورت، عبر اللقاء التجريبي بين منتخبي بلديهما، مساء الجمعة.

وبدأ اللاعبان المباراة بصفة أساسية، في أول مواجهة بينهما منذ رحيل لابورت عن النصر الصيف الماضي منتقلًا إلى أتلتيك بلباو الإسباني.

وعندما كان لابورت لاعبًا ضمن صفوف «الأصفر» تواجه مع سافيتش في 6 مباريات «ديربي»، فاز الصربي بـ 3 منها، والإسباني بواحدة، وتعادلا مرتين.

وسجل سافيتش 3 أهداف في المباريات الست، بينما لم يهز لابورت الشباك خلال أي منها.

وللمرة الأولى يلتقي اللاعبان بقميص المنتخب الأول لبلديهما، فيما تواجها من قبل برفقة فئة تحت 19 عامًا في نهائي كأس أوروبا عام 2013، وفاز الصرب 1ـ0.