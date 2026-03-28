فيرستابن في اليابان.. تأخير.. انتقاد وطرد

انتقد الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بُل، بطل العالم أربع مرات، سيارته واصفها بأنها «غير قابلة للقيادة»، بعدما تأهل متأخرًا عن المراكز الأولى، واحتل المركز الـ 11 المتواضع في التجارب الحرة الأخيرة، السبت، قبل السباق الرئيس لجائزة اليابان الكبرى، المقرر الأحد.

وقال فيرستابن، الذي حقق المركز الأول في تجارب العام الماضي، لقناة «سكاي سبورتس F1»: «السيارة لا تستدير أبدًا في منتصف المنعطف، وفي الوقت ذاته، تعاني من انزلاق مفرط عند الدخول، الأمر صعب للغاية، وغير متوقع».

وأضاف الهولندي: «اعتقدنا أننا حسّنا الوضع قليلًا في الفترة الثالثة للتجارب الحرة، أعني أن السيارة كانت لا تزال تعاني من انزلاق القسم الأمامي، لكن في التجارب التأهيلية أصبحت القيادة مستحيلة بالنسبة لي، وهذا أمر يجب علينا دراسته».

وتابع فيرستابن، الذي أنهى سباق «ملبورن» في المركز السادس، وانسحب من جائزة الصين الكبرى قبل أسبوعين: «لدينا مشكلات لا أستطيع شرحها بالتفصيل، أعتقد أن الوضع عاد في التجارب التأهيلية إلى نقطة أصبحت فيها السيارة غير قابلة للقيادة».

وخرج الهولندي، المهيمن على حلبة «سوزوكا» في الأعوام الأربعة الماضية، من الفترة الثانية للتجارب الحرة في كابوس تأهيلي آخر، ليزيد من صعوبة بداية الموسم.

وتعرض ابن الـ 28 عامًا لحادث في الفترة الثالثة بالجولة الافتتاحية في أستراليا، وانتقد باستمرار القوانين الجديدة للفورمولا 1، التي تقضي بتقسيم الطاقة مناصفة بين الطاقة الحرارية، والكهربائية.

وكان فيرستابن قد دخل في مشادة علنية، الخميس الماضي، عندما طرد أحد المراسلين من مؤتمره الصحافي.