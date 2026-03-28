مهرجان الفنون التقليدية.. 7 أمسيات شعرية في الدرعية

تحتضن الدرعية سلسلةَ أمسياتٍ شعريةً ضمن فعاليات مهرجان الفنون التقليدية، يشارك فيها نخبةٌ من الشعراء، خلال الفترة من 29 مارس الجاري حتى 8 أبريل المقبل، وفقًا لما كشف عنه المهرجان.

وتنطلق الأمسيات الأحد 29 مارس بمشاركة الشاعر سليمان المانع، والشاعر عناد الشيباني، وتتواصل الإثنين بأمسية الشاعر محمد السكران، والشاعر سلطان بن بتلا.

وفي 31 مارس، يلتقي الشاعر سعيد بن مانع، والشاعر عويد النجود ضمن ثالث أمسيات البرنامج.

وتجمع أمسيةٌ، في 2 أبريل، الشاعر هلال المطيري، والشاعر خلف المشعان، فيما تُنظَّم الأحد 5 من الشهر ذاته أمسيةٌ، يشارك فيها الشاعر عبد الله عبيان، والشاعر رفعان العرجاني.

وتتواصل الفعاليات الثلاثاء 7 أبريل بأمسيةٍ، تضمُّ الشاعر عيضة السفياني، والشاعر نبيل عاجان، وتُختتم الأربعاء 8 من الشهر ذاته بأمسيةٍ، يشارك فيها الشاعر ناصر الحمادين، والشاعر محمد الرويبخ.

وتنطلق الأمسيات عند الـ 09:00 مساءً، وتستمر حتى الـ 10:30، وتُطرح التذاكر عبر منصة «webook» بسعرٍ يبدأ من 50 ريالًا.