جوارديولا.. سيارة كهربائية جديدة

ذكر تقرير إخباري، أن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، حصل على سيارةٍ كهربائيةٍ جديدةٍ من طراز «بي واي دي سيليون 7» بوصفها جزءًا من الاتفاقية الموقَّعة بين ناديه والعلامة الصينية.

وأوضحت صحيفة «مايوركا » الإسبانية، أن جوارديولا لديه سيارةٌ في مدينة مانشستر، لكنَّه طلب أخرى ليكون قادرََا على التنقل عندما يسافر إلى مدينته برشلونة، وهو أمرٌ لم يحصل عليه أي عضوٍ في الفريق الإنجليزي. واعترف المدرب بذلك بعد تسلُّمه السيارة الجديدة قائلًا: «لقد أجببت تلك السيارة كثيرًا، وسألت إذا كانت هناك إمكانيةٌ لتكون لدي واحدةٌ أخرى في برشلونة، واليوم بات ذلك حقيقةً».

ولم يتوقَّف جوارديولا عن مدح السيارة سواء في الوزن، أو الأبواب، أو صلابتها، وقضى 40 دقيقةً يتحدث إلى مستشار الشركة للتعرُّف على جميع وظائفها وإمكاناتها.

وتجمع سيارة الدفع الرباعي الكهربائية ذات التصميم الكوبيه، التي سُلِّمت للمدرب في معرضٍ للسيارات بمدينة برشلونة الإثنين، بين التصميم والأداء، وتأتي بقوة 530 حصانًا، ومجموعةٍ كاملةٍ من التجهيزات القياسية، من أبرزها بطارية بسعة 91.3 كيلوواط/ساعة بمدى يصل إلى 616 كم في القيادة داخل المدن، و502 كم في القيادة المختلطة.