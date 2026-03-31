إنفانتينو: مباريات إيران المونديالية في أمريكا

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن المنتخب الإيراني سيشارك في كأس العالم 2026، وسيخوض مبارياته كما كان مقررًا بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تستضيف البطولة، إلى جانب المكسيك، وكندا.

وبحسب الروزنامة الرسمية للبطولة، يفترض أن تواجه إيران بالدور الأول نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجليس، ثم مصر في سياتل. كما من المفترض أن يكون معسكرها الأساسي للبطولة في توكسون بولاية أريزونا.

وأوضح إنفانتينو في تصريحات صحافية خلال الاستراحة بين شوطي المباراة التجريبية بين منتخبي ين إيران وكوستاريكا في أنطاليا بجنوب تركيا: «نحن هنا من أجل ذلك. نحن سعداء لأنه منتخب قوي جدًا، وأنا سعيد للغاية».

وأضاف: «رأيتُ المنتخب، وتحدثت إلى اللاعبين والمدرب، لذا فكل شيء على ما يرام.. المباريات ستُنظم حيث يجب، وفقًا لنتائج القرعة».

وكانت إيران طلبت خوض مبارياتها في الدور الأول من البطولة المقررة بين 11 يونيو و19 يوليو بالمكسيك بدلًا من الولايات المتحدة بسبب الحرب الدائرة بين البلدين. وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم إن بلادها مستعدة لاستضافة مباريات المنتخب إذا لزم الأمر.

وكان إنفانتينو، الذي لم يُعلن عن حضوره مسبقًا، قد جلس في المدرجات قبل انطلاق المباراة بقليل، والتقط صورًا مع عدد من أعضاء الاتحاد الإيراني.

وكان مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني، قد أعلن في منتصف مارس أنه في مفاوضات مع فيفا، لكي تُنظم مباريات المنتخب في المكسيك، بدلًا من الأراضي الأمريكية، كما كان مقررًا حتى الآن. وأضاف: «نحن نقاطع الولايات المتحدة لا كأس العالم».