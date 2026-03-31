مارتينيز: لا يمكن توقع ما يفعله رونالدو

وصف الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، النجم كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب والنصر، بأنه لاعب يتمتع بعقلية احترافية ولا يمكن توقع ما سيفعله مستقبلًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يتابع حالته مع ناديه بعد معاناته من الإصابة.

وغاب أسطورة الكرة البرتغالية عن المواجهتين التجريبيتن أمام المكسيك والولايات المتحدة في «أيام فيفا» خلال مارس الجاري.

ولم يقدم مارتينيز إجابة حاسمة بشأن توقعاته لمستقبل رونالدو، قائلًا في مؤتمر صحافي نقلته صحيفة «ماركا» الإسبانية، الثلاثاء: «من الصعب التكهن، تعلمت بأنه لا يمكن توقع ما سيفعله رونالدو، لأنه يتسم بعقلية احترافية، ويقدم أفضل ما لديه يوميًا».

وأضاف مدرب المنتخب البرتغالي: «أعتقد أنه إذا سألتم رونالدو، سيرد بنفس الكلمات، لأنه لا يضع خططًا، والآن يتعافى من إصابته».

وختم مارتينيز تصريحاته في هذا الصدد: «ننسق سويًا مع ناديه، ولا أرى أن إصابته قوية أو خطيرة».