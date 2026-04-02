يايسله: ظروفنا صعبة وأتمنى عودة المصابين

استبعد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، مشاركة الفرنسي فالنتين أتانجانا، والتركي ميريح ديميرال وعلي مجرشي أمام ضمك، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، بسبب الإصابات المتفرقة التي يعانون منها، وذلك خلال حديثه في الموتمر الصحافي الذي عقد بقاعة المؤتمرات في النادي الخميس.

وقال يايسله: «من الصعب جدًا، مشاركة الثلاثي المصاب أتانجانا وديميرال ومجرشي، لكننا سننتظر وأتمنى أن أجد تاريخًا محددًا من قبل الجهاز الطبي لعودتهم، وعلاجهم بأسرع وقت».

وتابع قائلًا: «بطبيعة الحال، نحن متحمسون للعب، بعد فترة التوقف الخاصة بأيام «فيفا»، واختبار جودة اللاعبين، خاصة بعد الإصابات التي تعرض لها اللاعبون، مشيرًا إلى أنه مركز على عمله مع الأهلي، ومتمنيًا التوفيق للمنتخب السعودي في مرحلتهم المقبلة».

ووصف يايسله فترة التوقف الماضية بالسلبية، وقال: «بكل تأكيد فترة التوقف سلبية على اللاعبين، وتمنيت أن تكون هناك مباراة بعد ثلاثة أيام مباشرة من خسارتنا أمام الهلال 29 رمضان الماضي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين».

واختتم حديثه وقال: «لدينا السبت المقبل مباراة صعبة جدًا أمام ضمك، وفق ظروفنا الحالية بعد فترة التوقف، نحن لم نتمرن بكامل العناصر، ولم يكن هناك إلا 7 لاعبين من الفريق وهذا يدعوني للفخر أننا نملك لاعبين دوليين».

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في قائمة دوري روشن السعودي، وبفارق 5 نقاط عن النصر المتصدر.

ويلعب الأهلي السبت المقبل، مواجهة أمام ضمك، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، على أن يلتقي بعدها الفيحاء قبل الدخول في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة والتي يفتتح فيها مواجهاته أمام الدحيل القطري 13 أبريل الجاري.