سالم يغيب أمام التعاون

يغيب سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن مباراة التعاون على ملعب «المملكة أرينا»، السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، وفق ما رجحه لـ«الرياضية» مصدر خاص.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن سالم لا يزال في طور التأهيل، جراء إصابة الركبة التي أدت إلى استبعاده من معسكر المنتخب السعودي الأخير ضمن المرحلة الثالثة استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2026 .

وفي الإطار ذاته، بيّن المصدر أن الثنائي متعب الحربي وحسان تمبكتي لاعبا الفريق، أبديا جاهزيتهما للدخول في المواجهة المقبلة، عقب تعافيهما من الإصابة ومشاركتهما في جزء من تدريبات الأربعاء.

ويخضع سلطان مندش والفرنسي سايمون بوابري، لبرنامجهما المعد من قبل طبيب النادي في العيادة، نظير إصابة الأول في مفصل القدم، ومعاناة الثاني من آلام في عضلة الفخذ الخلفية، خلال مشاركتهما مع منتخبيهما ضمن أيام «فيفا» الماضية، إضافة إلى ناصر الدوسري الذي يواصل التأهيل من إصابة إصبع القدم.

ومن المنتظر أن يجري الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، الخميس التدريب الرئيس الذي يسبق مواجهة التعاون، على أن يضع الطريقة والأسلوب الفني لهذه المباراة.

ويحتل الهلال المرتبة الثانية في قائمة دوري روشن السعودي، برصيد 63 نقطة، خلف النصر المتصدر بفارق ثلاث نقاط.