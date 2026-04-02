علة المنتخب السعودي

الحديث عن تراجع أداء المنتخب السعودي في التصفيات الأخيرة لا يمكن اختزاله في زاوية واحدة، لأن الصورة تحمل أكثر من تفسير، وكل تفسير يملك جزءًا من الحقيقة.

من جهة، هناك من يرى أن ما يحدث هو نتيجة طبيعية لمرحلة انتقالية يعيشها المنتخب. تغييرات فنية متكررة، غياب الاستقرار في التشكيلة، وتراجع الانسجام بين اللاعبين كلها عوامل كفيلة بإنتاج منتخب متذبذب الأداء. هذا الرأي يحمّل الجهاز الفني والاختيارات التكتيكية مسؤولية كبيرة، ويعتبر أن الحل يكمن في الاستقرار وبناء هوية واضحة، بعيدًا عن المبالغة في ربط كل شيء بعوامل خارجية.

في المقابل، يظهر رأي آخر أكثر عمقًا، يربط بين تراجع المنتخب والتحولات التي يشهدها الدوري المحلي. هذا الاتجاه يرى أن رفع سقف التنافس واستقطاب النجوم العالميين جاء على حساب فرص اللاعب السعودي، خاصة في المراكز المؤثرة، ما انعكس على جاهزيته عندما يرتدي قميص المنتخب. ويدعم هذا الطرح مقارنات أوروبية واضحة:

منتخب إيطاليا رغم تاريخه الكبير، عانى في السنوات الأخيرة من الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2018 و2022، و2026 بعد سنوات من تضخم الدوري بالنجوم.

بينما فرنسا اتجهت نحو الاستثمار في الأكاديميات والفئات السنية، فحقق منتخبها كأس العالم 2018 ووصل إلى نهائي مونديال 2022، ويعتبر أبرز المرشحين لتحقيق المونديال القادم.

وبين هذين الرأيين، تبقى الحقيقة الأهم أن العلاقة بين قوة الدوري وأداء المنتخب ليست علاقة بسيطة أو مباشرة، بل تحتاج إلى توازن دقيق. فالدوري القوي قد يرفع مستوى التنافس، لكنه قد يحدّ من مساحة تطور اللاعب المحلي إذا لم تُدار المعادلة بشكل مدروس.

الخلاصة التي قد لا تُقال بصراحة كافية، كرة القدم السعودية تقف أمام خيار حساس، ليس بين الصح والخطأ، بل بين مسارين لكلٍ منهما ثمنه. والمسألة التي لا يستطيع الكثير من مسؤولي اللعبة مكاشفة الجماهير بها، هي أن الجمع بين دوري عالمي سريع النمو ومنتخب وطني منافس في الوقت ذاته، ليس مستحيلًا لكنه أصعب بكثير مما يبدو.