بحضور يايسله.. الأهلي يوقّع مع «جينيسيس» 3 أعوام

وقَّع النادي الأهلي، الخميس، اتفاقيةَ شراكةٍ استراتيجيةً تمتدُّ ثلاثة أعوامٍ مع «جينيسيس»، العلامة التجارية الفاخرة لشركة هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات، وفق بيانٍ، بثَّه على حسابه في منصة «إكس».

ورصدت «الرياضية» حضور الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، مراسم التوقيع، إلى جانب جناحه البرازيلي ويندرسون جالينو، والفرنسي إنزو ميو، لاعب وسطه، والتركي ميريح ديميرال، قلب دفاعه، وبرفقتهم البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي للنادي.

وعدَّ الأهلي الشراكة «خطوةً تؤكد حرص النادي على تنويع مصادره، وتعزيز مكاسبه الاقتصادية والرياضية»، وتأتي «ضمن استراتيجيةٍ، يهدف الأهلي من خلالها للتوجُّه بشكلٍ أكبر نحو النواحي التجارية عبر شراكاتٍ محليةٍ ودوليةٍ، تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز القيمة التسويقية، وتحقيق الاستدامة المالية عبر عديدٍ من الصفقات التجارية».

ووصف الشراكة بـ «إضافةٍ نوعيةٍ للنادي، تعزِّز من موارده، وتفتح آفاقًا جديدةً من الإمكانات بما يخدم هذا الصرح الرياضي الوطني الكبير. كذلك تؤكد التزام النادي بابتكار فرصٍ جديدةٍ للتطور ضمن استراتيجيته الرامية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والإنجازات الرياضية، مع ضمان تقديم تجربةٍ متميِّزةٍ لجماهيره الوفية».

وأشار إلى إتمام مراسم التوقيع بحضور مسؤولي النادي والعاملين فيه، إلى جانب عدد من أعضاء الفريق الأول لكرة القدم وسط «أجواءٍ تعكس أهمية هذه الشراكة ودورها في دعم مسيرة الأهلي المستقبلية».