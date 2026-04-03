مارتينيز وكومان يعودان أمام الأخدود

أعطى البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب النصر، موافقته على عودة الإسباني إينيجو مارتينيز، والجناح الفرنسي كينجسلي كومان، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم أمام الأخدود في نجران ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي 11 أبريل الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأصيب مارتينيز قبل التوقف مباشرةً بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، واشتكى كومان، خلال التدريب الجماعي الثلاثاء، من شد في العضلة الخلفية والسمانة.

وبيّن المصدر ذاته، أن مارتينيز وكومان خضعا إلى جلسة علاجية، ظهر الجمعة.

واستدعى البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر 21 لاعبًا لمعسكرٍ قبل مواجهة النجمة، الجمعة، على ملعب «الأول بارك».

ويواجه النصر متصدر جدول الترتيب بـ 67 نقطةً صاحب المركز الأخير بثماني نقاطٍ، لحساب الجولة الـ 27، الأولى بعد فترة التوقف.

وضمَّ جيسوس إلى قائمته المدافع الفرنسي محمد سيماكان، الذي تعافى في أقل من 48 ساعةً من شدٍّ في العضلة الأمامية تعرَّض له الثلاثاء.

ويشمل المعسكر نواف العقيدي، البرازيلي بينتو ماتيوس، حارسَي المرمى، الأظهرة سلطان الغنام، سالم النجدي، نواف بوشل، سعد الناصر، المدافعِين سيماكان، ونادر الشراري، وعبد الإله العمري. ومن لاعبي الوسط، استدعى الجهاز الفني عبد الله الخيبري، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، علي الحسن، البرازيلي أنجيلو جابرييل، العراقي حيدر عبد الكريم، الصاعدَين راكان الغامدي وسعد حقوي، اللذين يُتوقَّع استبعاد أحدهما قبل المباراة.

ويتقدَّم رونالدو، العائد بعد غيابٍ عن جولتَين بسبب إصابةٍ عضليةٍ، العناصر الهجومية المستدعاة، ومن بينها الجناحان عبد الرحمن غريب، والسنغالي ساديو ماني، مع حضورٍ للمهاجمَين محمد مران، وعبد الله الحمدان.

ونتيجة تراكم البطاقات الصفراء، يفتقد المتصدر جهود المهاجم البرتغالي جواو فيليش، والجناح أيمن يحيى.