أليجري: «الأتزوري» خارج تفكيري.. وهدفي دوري الأبطال

تجاهل ماسيميليانو أليجري الأخبار التي ربطته بتدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، مؤكدًا تركيزه على إعادة فريقه ميلان إلى دوري أبطال أوروبا.

واستقال جينارو جاتوزو من تدريب «الأتزوري»، الجمعة، بعد خسارة مباراة الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم أمام البوسنة بركلات الترجيح، وهي المرة الثالثة على التوالي التي تفشل فيها إيطاليا في التأهل إلى المونديال.

وقال أليجري، في المؤتمر الصحافي السبت، قبل مواجهة مضيفه نابولي الإثنين: «بصفتي إيطاليًّا، أشعر بالأسف الشديد لعدم التأهل، لكن يجب أن نعتبر ذلك فرصة للتطوّر وأن نضع رؤية استراتيجية للأعوام العشرة المقبلة».

وأضاف: «إصدار الأحكام والقول بما يجب فعله.. أعتقد أنَّ هناك هيئات مختصة يجب أن تجتمع وتدرس القواعد، بدءًا من الأنشطة على مستوى القاعدة الشعبية وصولًا إلى المنتخب الأول».

وعاد أليجري إلى مقاعد تدريب ميلان العام الماضي، بعد أن فاز بلقب الدوري في فترة عمله السابقة. وفي موسمه الأول بعد العودة، يحتل فريقه المركز الثاني في الترتيب، بفارق ست نقاط خلف إنتر ميلان ونقطة واحدة أمام نابولي.

وسُئل المدرب «58 عامََا»، الذي فاز بخمسة ألقاب للدوري مع يوفنتوس، عما إذا كان يستبعد قيادة منتخب إيطاليا، الآن أو في المستقبل فقال: «بدأت رحلة مع ميلان العام الماضي، والآن علينا التركيز على إنهاء الموسم بشكل جيد والوصول إلى دوري أبطال أوروبا».

وأضاف: «لم أفكر في ذلك بعد. أنا بخير هنا، وآمل أن أبقى هناك لفترة طويلة.. مرت بضعة أعوام منذ أن شاركت في دوري أبطال أوروبا، وإذا تأهلنا وكنت لا أزال أقود ميلان، فسيتعين عليَّ التعود على ذلك مرة أخرى».

وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا، ويتمتع ميلان ثاني جدول الترتيب بـ63 نقطة، بفارق تسع نقاط عن يوفنتوس الخامس مع تبقي ثماني جولات على نهاية الموسم.