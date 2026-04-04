بعد 4 تعثرات.. بن رحمة يعيد نيوم إلى طريق الانتصارات

كسب فريق نيوم الأول لكرة القدم ضيفه الفيحاء 1ـ0، السبت، في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وحمل هدف المباراة الوحيد توقيع الجزائري سعيد بن رحمة، وسجله عند الدقيقة 74.

وبانتصاره أوقف نيوم حالة التعثر في آخر أربع مبارياتٍ بالدوري «تعادلان وخسارتان».

ووصل الفريق إلى النقطة 36 بالمركز الثامن بعد انتصاره في عشر مباريات، والتعادل في ستٍّ، مقابل خسارة 11 مواجهةً.

في حين بقي الفيحاء في المركز التاسع برصيد 33 نقطةً، جمعها من تسعة انتصاراتٍ، وستة تعادلاتٍ، مقابل 12 خسارةً.

ويحلُّ نيوم ضيفًا على الاتحاد في الجولة المقبلة، الأربعاء، فيما يستقبل الفيحاء فريق الأهلي في اليوم ذاته.