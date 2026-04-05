إنزاجي: كنا نستحق الفوز.. وفقدنا 9 لاعبين

تحسَّر الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، على نتيجة التعادل 2ـ2 أمام التعاون، السبت، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن فريقه كان يستحق الفوز والحصول على النقاط الثلاث.

وقال إنزاجي في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «كنا نستحق الفوز. انظروا لإحصاءات المباراة هذا على الرغم من ظروف الإصابات والنقص الكبير. لابد أن نعمل وننافس حتى النهاية».

وأضاف: «المباراة كانت حالةً طارئةً، لكن الجميع أعطى كل شيءٍ. حاولنا إبراز شخصيتنا ورغبتنا في الفوز، لكن قلة التركيز في بعض اللحظات تسبَّبت في استقبالنا هدفين، كما أن حارسهم كان جيدًا للغاية، وتصدى لكثيرٍ من الفرص المحققة».

وتابع المدرب الإيطالي: «ربما حالفهم التوفيق، لكننا نستحق الفوز. غياب تسعة عناصر حالةٌ طارئةٌ بالنسبة لنا، وفخورٌ بأداء وروح اللاعبين. ما زلنا في المنافسة، ونعلم أننا نتأخر عن الصدارة بخمس نقاط، لكن لدينا فرصة، وعلينا استثمار هذه الروح من أجل التقدم».

وعن حالة دفاع فريقه في الكرات الثابتة، أجاب إنزاجي: «أعرف أسلوب مدرب التعاون، ولديه حقٌّ في شأن الكرات الثابتة خلال الحالات الدفاعية. فريقه سجل هدفين، أحدهما من ركلة زاوية، في المقابل كانت لدينا فرص من الكرات الثابتة ولم نستغلها».

وتحدَّث مدرب الهلال عن التعادل الثامن لفريقه في الدوري قائلًا: «بالتأكيد لسنا راضين عن التعادلات. الموسم كانت فيه فترات توقف، ولم نكن نرغب بها، ثم وفي بعض المباريات لم يحالفنا الحظ على الرغم من وجود كثيرٍ من الفرص، وفي بعضها الآخر تأثَّرنا بغياب عددٍ كبيرٍ من اللاعبين بسبب الإصابات».