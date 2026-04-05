في روشن.. أهداف جونسالفيس أسرع من البرازيل

احتاج البرازيلي ماتيوس جونسالفيس، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى 17 مباراةً حتى يفتتح سجلَّه التهديفي في دوري روشن السعودي، مقارنةً بـ 24 مباراةً احتاجها من قبل لإحراز باكورة أهدافه في دوري بلاده.

وسجل جونسالفيس الهدف الأخير في الانتصار الأهلاوي 3ـ0 على ضمك، السبت، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري.

وقبل مواجهة ضمك، خاض البرازيلي 16 مباراةً في «روشن»، وصنع هدفين، ولم يتمكَّن من التسجيل.

وانضم اللاعب إلى الأهلي عبر نافذة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من فلامنجو البرازيلي.

وتدرَّج جونسالفيس في فلامنجو، وبقي ضمن صفوفه حتى انتقل إلى الأهلي، باستثناء الأشهر الستة الأخيرة من عام 2023 التي قضاها معارًا إلى ريد بل براجانتينو البرازيلي.

وعجز الجناح الشاب عن التسجيل في أول 23 مشاركةً له ضمن بطولة الدوري البرازيلي، بواقع 12 مباراةً مع ريد بل براجانتينو، و11 بقميص فلامنجو.

وفي المباراة الـ 24 سجل هدفًا لفلامنجو أمام جريميو، بتاريخ 22 سبتمبر 2024، لكن فريقه خسر المباراة التي جرت ضمن منافسات الدوري بنتيجة 2ـ3.

وإجمالًا، لعب جونسالفيس 28 مباراةً مع الأهلي، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع أربعةً أخرى.