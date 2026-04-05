رفض «تيفو» الاتفاق والقادسية

رفضت إدارة التشغيل في وزارة الرياضة تنفيذ «تيفو» أثناء مواجهة فريق الاتفاق الأول لكرة القدم وضيفه القادسية على ملعب «إيجو» في الدمام، الأحد، ضمن الجولة الـ 27 دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن رفض إدارة التشغيل جاء بسبب تأخير تقديم الطلب، إذ تنص اللوائح على رفع الطلب قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل.

وستكتفي الجماهير برفع «البنرات» والأعلام والشالات في المدرجات قبل وأثناء وبعد المباراة.

وحرصت جماهير الاتفاق على وجود المزمار في المدرجات، فيما أعد القدساويون نحو 2500 علم وشال و«بنر» يحمل عبارة «نحن الفرسان ولا أحد غيرنا»، دعمًا لفريقها في المواجهة المرتقبة.

ويحل القادسية ضيفًا على الاتفاق عند الـ 09:00 مساءً على ملعب «إيجو» في الدمام، بعد 41 يومًا من اكتساحه «النواخذة» برباعية نظيفة لحساب الجولة العاشرة «المؤجلة».

ويحتل الاتفاق المرتبة السابعة برصيد 39 نقطة، مقابل 60 نقطة للقادسية، رابع الترتيب.