من هو أندريه جيروتو الذي فرض التعادل على الهلال؟

في ولاية ريو جراندي دو سول، البرازيلية التي تُعد قطبًا سياحيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا، وُلد أندريه جيروتو مدافع فريق التعاون الأول لكرة القدم في 17 فبراير 1992.

منذ صغره، كان لوالده الأثر الأكبر في توجيهه نحو الرياضة، إذ كان الأب داركي لاعبًا في إيسبورتيفو ماستر ومفتونًا بكرة القدم، وهو ما انعكس على الابن مبكرًا.

بدأ جيروتو الذي يزن 74 كجم وطوله 186 سم مسيرته الرياضية في كرة قدم الصالات قبل أن ينتقل إلى كرة القدم مع نادي إيسبورتيفو.

انطلقت مسيرته الاحترافية مع ميتروبوليتانو عام 2010، ثم أُعير إلى هيرسيليو لوز عام 2011 قبل أن يعود للاستقرار في صفوف ميتروبوليتانو مجددًا.

خلال تلك المرحلة، كان المدرب سيزار أول من أدرك أن مستقبل جيروتو يكمن في خط الوسط الدفاعي لا في الهجوم، فأشركه لاعبًا مدافعًا في بطولة سانتا كاتارينا 2012، وكان ذلك نقطة تحول في مساره.

أداؤه في بطولة 2013 استقطب اهتمام أندية من دوريات أعلى، فانتقل إلى أمريكا ميناس جيرايس، حيث خاض موسمين في الدوري البرازيلي للدرجة الثانية بين 2013 و2014، في 26 أبريل 2013، وقّع عقده مع الفريق، وسجل أول أهدافه أمام بارانا في التعادل 2ـ2 داخل الأرض.

في 20 ديسمبر 2014، انضم جيروتو إلى بالميراس بعقد لمدة عام واحد، وفي 1 أكتوبر 2015، سجل هدف الفوز في مباراة 3ـ2 أمام إنترناسيونال التي أوصلت بالميراس إلى نهائي كأس البرازيل، وهو اللقب الذي حصد في نهاية الموسم.

بعد بالميراس، خاض تجربته الدولية الأولى مع كيوتو سانجا الياباني عام 2016، حيث كان عنصرًا ثابتًا في التشكيلة ولامس الصعود إلى الدرجة الأولى عبر الملحق.

في يناير 2017، انضم جيروتو إلى نادي شابيكوينسي التي كان يعيد بناء فريقه في أعقاب كارثة تحطم الطائرة في نوفمبر 2016، التي راح ضحيتها 19 لاعبًا وعضوًا من الجهاز الفني، وأسهم معه في الفوز ببطولة ولاية سانتا كاتارينا ذلك العام بتسجيل 4 أهداف .

شهد العام 2017 أول تجربة احترافية للمدافع البرازيلي وكانت في فرنسا حين أعلن نانت التعاقد معه بعقد يمتد أربعة أعوام.

ثم في موسم 2019ـ2020، أكد له المدرب كريستيان جوركوف رسميًا أن مستقبله في قلب الدفاع لا في خط الوسط.

أمضى جيروتو 6 مواسم متتالية مع نانت، ترك خلالها بصمة واضحة وحاز احترام الجماهير.

في أغسطس 2023، أعلن نادي التعاون التعاقد مع جيروتو بعقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي.

في سبتمبر 2025، بلغ جيروتو حاجز 500 مباراة في مسيرته الاحترافية الممتدة على 14 عامًا، وذلك خلال فوز التعاون 3ـ2 على الأخدود في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

السبت، في ملعب «المملكة أرينا»، استعاد الفتى البرازيلي مهاراته الهجومية وأحرز ثنائية في شباك الهلال أسهمت في تعادل فريقه التعاون مع نظيره العاصمي 2ـ2 في ليلة حملت عنوان «رأسيات جيروتو».