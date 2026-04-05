الحمدان والناصر يلغيان فكرة الأشعة

أبلغ عبد الله الحمدان، وسعد الناصر، لاعبا فريق النصر الأول لكرة القدم، البرتغالي كارلوس ميجيل، طبيب النادي، بعدم شعورهما بأي آلام في موضع إصابتهما العضلية، ما ألغى فكرة إخضاعهما إلى أشعة طبية بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وشعر الحمدان والناصر بألم عضلي بسيط عقب انتهاء مباراة النجمة، التي فاز فيها النصر بنتيجة 5ـ2، الجمعة، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وأكد المصدر نفسه، أن الحمدان والناصر، سيتقدمان زملاءهما اللاعبين في التدريبات، الإثنين، على أن يخضع الأساسيون إلى تدريبات استرجاعية، قبل الشروع في التمارين التكتيكية، استعدادًا لمواجهة الأخدود على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز في نجران، ضمن الجولة الـ 29 المقدمة من الدوري، السبت المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الثنائي البرتغالي جواو فيليش وأيمن يحيى خضعا، الأحد، لتدريبات لياقية لمدة 90 دقيقة على ملعب «دار النصر» في الرياض، بعد أن غابا عن مواجهة النجمة الماضية بداعي تراكم البطاقات، على أن يكونا حاضرين في تدريب، الإثنين.

ويتصدر النصر قائمة ترتيب دوري «روشن» بـ70 نقطة، مبتعدًا عن ملاحقيه الهلال والأهلي بفارق 5 نقاط، مع تبقي 7 جولات على نهاية البطولة.