الاتفاق والقادسية.. اندماجات وألوان تحدّ

في عام 1945، شهدت مدينة الدمام ميلاد كيان رياضي جديد نتاج اندماج أندية «التعاون، الشعب، والشباب». استقر رأي المؤسسين الأوائل آنذاك على اختيار اللونين الأخضر والأبيض كشعار رسمي له.

ومع مرور الوقت، وتحديدًا بحسب ما توثقه بيانات الموقع الرسمي لنادي الاتفاق، أضيف اللون الأحمر إلى الهوية البصرية؛ سعيًا لتمييز الكيان ومنحه صبغة تتفرد بها «مدرسة الاتفاق».

وتحمل هذه الألوان دلالات عميقة في الوجدان الاتفاقي، فالأخضر يرمز للنماء الدائم والانتماء المطلق للوطن، بينما يجسد الأحمر عنصري القوة والمنافسة الشرسة، أما تسمية «الاتفاق»، فجاءت تخليدًا للحظة «الاتفاق» التاريخية بين أعضاء الفرق الثلاثة على الاندماج، وهو المقترح الذي قدمه فارس الحامد «رئيس نادي الشعب آنذاك» في اجتماع جمعه بعبد الله الجريان «رئيس نادي التعاون»، ليصبح الاسم رمزًا للإجماع والوحدة.

ولم تنفصل ألقاب النادي عن بيئته، فلقب «فارس الدهناء» جاء ارتباطًا بصحراء الدهناء القريبة، بينما عكس لقب «النواخذة» «جمع نوخذة وهو قبطان السفينة» التراث البحري العريق للدمام.

وفي تحديث الهوية لعام 2025، حافظ النادي على هذه المرتكزات التاريخية مع مواءمتها بطابع عصري يواكب طموحات المستقبل.

وعلى ضفاف الخبر، يبرز نادي القادسية الذي يواجه فريقه الأول لكرة القدم نظيره الاتفاق، الأحد، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي، كيان تشكل عبر سلسلة من الاندماجات التاريخية بدأت منذ عام 1946، شملت أندية «الوحدة، الشعلة، الهلال، النهضة، والشباب»، وبحسب المصادر الرسمية للنادي، فإن الهوية اللونية الحالية «الأحمر والأصفر» هي نتاج دمج ناديي «الوحدة» الذي استُمِد منه اللون الأحمر، و«الشعلة» الذي استُمِد منه اللون الأصفر.

تتجلى فلسفة القادسية في أن اللون الأحمر يرمز للقوة والشجاعة، بينما يعبر الأصفر عن التفاؤل والطاقة المتجددة.

أما الاسم «القادسية»، فقد اُختير ليكون صدىً لمعركة القادسية الشهيرة في التاريخ الإسلامي، بما تحمله من دلالات النصر والفتح والفروسية.

هذا الارتباط التاريخي يظهر بوضوح في لقب النادي «بنو قادس» وفي هويته البصرية الحديثة التي تحتفي بالفارس بوصفه أيقونة للنادي، ليبقى الكيان القدساوي شاهدًا على حقبة من التحولات الرياضية الكبرى التي اكتملت فصول اندماجها النهائي في عام 1968.

وتُوّج هذا الإرث في يونيو 2024 بتدشين هوية جديدة تحت ملكية شركة أرامكو، ركزت بشكل مكثف على رمزية «الفارس» والسيوف المتقاطعة تعبيرًا عن التاريخ والتراث.