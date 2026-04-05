«سبورت»: أولمو يرفض عرض القادسية

تقدمت إدارة القادسية بعرض شفهي من أجل ضم الدولي الإسباني داني أولمو، لاعب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، لمدة 4 مواسم، مقابل 9.5 مليون يورو راتبًا سنويًا، وفق صحيفة «سبورت»، الأحد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة برشلونة تريد مبلغًا يصل إلى 60 مليون يورو مقابل بيع عقد أولمو الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولمو «27 عامًا» رفض الفرصة التعاقدية مع النادي الشرقي.

وتهتم أندية إنجليزية على رأسها أرسنال، وعدد من الفرق الفرنسية، بخدمات أولمو، لكن اللاعب يضع البقاء في البيت الكاتالوني أولويةً له الموسم المقبل.

وانضم أولمو إلى برشلونة صيف 2024 نظير 55 مليون يورو، قادمًا من نادي لايبزيج الألماني وفق «Transfermarkt».

وشارك أولمو في 39 مباراة الموسم الجاري بقميص برشلونة في كافة المسابقات، نجح خلالها بتسجيل 8 أهداف، وتقديم 7 تمريرات حاسمة.