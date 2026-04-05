قبل ديربي الهلال.. النصر يرسل 5 إلى فريق 21

حوَّل البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، خمسة لاعبين، بينهم العراقي حيدر عبد الكريم، إلى تدريبات فريق تحت 21 عامًا مساء الأحد، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ «الرياضية»، وذلك قبل 24 ساعة على ديربي الرياض، مع الهلال، ضمن الجولة الـ 20 من دوري جوي للنخبة.

وشمِل القرار سامي النجعي، وسعد حقوي، وعواد أمان، وراكان الغامدي. وسيمثِّل اللاعبون الخمسة فريق تحت 21 عامًا في الديربي الحاسم، الذي يحتضنه ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، داخل مقر نادي النصر.

ويحتل «الأصفر» الذي يدربه البرازيلي مارسيلو سالازار المركز الخامس في جدول ترتيب «جوي»، برصيد 35 نقطة، ويستهدف الفوز على «الأزرق»، المتصدر بـ 40 نقطة، للتأهل مباشرةً إلى ربع النهائي دون انتظار ملحق الدَور ذاته، الذي يشمل الفرق من الخامس إلى الـ 12.

وضَمِن الهلال وحده التأهل المباشر إلى دور الثمانية من المسابقة التي استحدثها الاتحاد السعودي لكرة القدم الموسم الجاري. ويتجنب النصر، غريمه التقليدي، الملحق إذا اقتنص نقاط الديربي الثلاث.

ولتعزيز صفوف الفريق، طلب سالازار اللاعبين الخمسة من جيسوس، الذي وافق على الفور.

وتدرَّب الخمسة برفقة عناصر فريق تحت 21 عامًا الأحد، في ختام التحضيرات الميدانية قبل المباراة المرتقبة. وتزامن ذلك مع ثاني وآخر أيام إجازة الفريق الأول، البالغة يومين، التي منحها جيسوس للاعبيه بعد الفوز 5ـ2 الجمعة على النجمة، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

واستُثنِي من ثاني أيام الإجازة المهاجم البرتغالي جواو فيليش والجناح أيمن يحيى، اللذين أدّيا تدريبات انفرادية، في مركز «دار النصر» التدريبي، للحفاظ على اللياقة البدنية بعدما غيبهما تراكم البطاقات الصفراء عن المباراة الأخيرة. كما خضع الإسباني إينيجو مارتينيز، قلب الدفاع، والفرنسي كينجسلي كومان لجلسات علاجية في العيادة، داخل المركز ذاته، وواصلا برنامجي تأهيلهما، مع قرب عودتهما إلى التدريبات الجماعية، علمًا أنهما خضعا لجلسات مماثلة السبت.

وحرمت إصابة عضلية كومان من مواجهة النجمة، وغاب عنها مارتينيز بسبب إصابةٍ بتمزق عضلي قبل فترة التوقف الأخيرة.