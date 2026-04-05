الاتفاق يبدأ «الديربي» بهجوم ثلاثي

يخوض فريق الاتفاق الأول لكرة القدم «ديربي» الشرقية أمام القادسية، مساء الأحد، بخط هجومٍ ثلاثي، يضمُّ الفرنسي موسى ديمبيلي، العائد إلى التشكيل الأساسي، وخالد الغنام، والجنوب إفريقي موهاو نكوتا.

وقبل أكثر من ساعةٍ على انطلاق المواجهة، في تمام الـ 09:00 على ملعب «إيجو»، كشف نادي الاتفاق عن تشكيل فريقه في الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

ويعتمد المدرب سعد الشهري على السلوفاكي ماريك روداك في حراسة المرمى، وخط دفاعٍ رباعي يتألَّف من عبد الله خطيب، وراضي العتيبي، والإسكتلندي جاك هيندري، والكوستاريكي فرانشيسكو كالفو. وفي الوسط، يلعب الإسباني ألفارو ميدران مع السلوفاكي أوندريج دودا، والهولندي جورجينيو فينالدوم، حلقة الوصل مع ثلاثي المقدمة ديمبيلي ونكوتا والغنام.

وفي ظل بدء صاحب الأرض بثمانية أجانب، يجلس تسعة لاعبين محليين على دكة الاحتياط، بينهم مختار علي، لاعب الوسط، والمدافع عبد الله مادو، والظهير مد الله العليان، وفارس الغامدي، لاعب الوسط.

ويمتلك الاتفاق 39 نقطةً تضعه في المركز السابع على لائحة الترتيب، فيما يأتي القادسية رابعًا برصيد 60 نقطة.