الرياض يثبّت التشكيل.. والشباب يعيد الأسمري

يواجه فريق الرياض الأول لكرة القدم نظيره الشباب، الأحد، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي بتشكيلةٍ أساسيةٍ، تتألف من الأسماء نفسها التي فازت على الاتحاد 3ـ1 في الجولة الماضية، لكن مع إجراء تغييرٍ وحيدٍ، يتمثَّل في عودة الجناح الروماني إنيس سالي.

وأبقى البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب الرياض، على عشرة لاعبين شاركوا في بداية مواجهة الاتحاد الماضية، وهم الكرواتي ميلان بورجان، حارس المرمى، عبد الإله الخيبري، الفرنسي يوان باربيت، محمد الخيبري، مرزوق تمبكتي، البرتغالي أنطونيو توزي، أحمد السياحي، الجزائري فيكتور لكحل، البرتغالي لياندرو أنتونيس، والفرنسي تيدي أوكو.

أمَّا التغيير الوحيد، فهو مشاركة الروماني سالي بدل أسامة البواردي الذي وضعه المدرب على الدكة بعد أن لعب أساسيًّا في الجولة الماضية.

ولم يختلف الوضع في الشباب، إذ أجرى مدربه الجزائري نور الدين زكري تغييرًا وحيدًا مقارنةً بالتشكيلة التي خاضت مواجهة الأخدود الماضية، تمثَّل في دخول علي الأسمري، لاعب الوسط، القائمة الأساسية عوضًا عن السويسري فنسنت سيرو الغائب بداعي الإصابة.

وبخلاف الأسمري، ضمَّت القائمة الشبابية عشرة لاعبين شاركوا أساسيين أمام الأخدود، وهم البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس المرمى، علي البليهي، سعد بالعبيد، الهولندي ويسلي هوديت، محمد الثاني، الإنجليزي جوش براونهيل، الفرنسي ياسين عدلي، الأردني علي العزايزة، البلجيكي يانيك كاراسكو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

ويحتل الرياض المركز الـ 16 برصيد 19 نقطةً، بينما يملك الشباب 29 نقطةً في المركز الـ 12 قبل مباراتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.