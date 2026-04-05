محنشي يقتحم تشكيل القادسية

يُشرِك فريق القادسية الأول لكرة القدم إبراهيم محنشي، لاعب الوسط الدفاعي، أساسيًّا للمرة الأولى الموسم الجاري.

واختار الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب الفريق، بدء مباراة الاتفاق، مساء الأحد، بمحنشي في خط الوسط، إلى جانب مصعب الجوير، والأوروجوياني ناهيتان نانديز، والألماني جوليان فايجل.

ويستمر اعتماد رابع جدول الترتيب على ثنائية الهجوم المؤلَّفة من المكسيكي جوليان كينيونيس، والإيطالي ماتيو ريتيجي.

ويقود الإسباني ناتشو هيرنانديز الخط الخلفي، يجاوره الأوروجوياني جاستون ألفاريز، بين الظهيرين محمد أبو الشامات يمينًا، والغاني كريستوفر بونسو باه يسارًا، فيما يذود البلجيكي كوين كاستيليس عن المرمى.

ويمتلك الفريق 60 نقطةً، وينزل ضيفًا، في ملعب «إيجو» بالدمام، على جاره الشرقاوي، صاحب المركز السابع برصيد 39 نقطةً، لحساب الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

ولعِب محنشي تسع مبارياتٍ مع فريقه الموسم الجاري، دخلها بديلًا، آخرها أمام الأهلي، قبل فترة التوقف ضمن الجولة الـ 26، عندما أحرز، خلال الوقت بدل الضائع، هدف الفوز 3ـ2 على الضيف القادم من جدة.