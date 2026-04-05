بقيادة الجبال.. الأخدود يكسب الفتح بعد 554 يوما

كسب فريق الأخدود الأول لكرة القدم ضيفه الفتح 1ـ0، الأحد، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

وسجل عبد العزيز آل هتيلة هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 42 بعد صناعةٍ من الكاميروني كريستيان باسوجوج، مانحًا فريقه أفضليةً بإنهاء الشوط الأول متقدمًا.

وفي الشوط الثاني، حافظ الأخدود على تقدمه، ونجح في إبقاء شباكه نظيفةً على الرغم من محاولات الفتح للعودة في النتيجة.

وقاد التونسي فتحي الجبال، مدرب الأخدود، فريقه إلى أول انتصارٍ بعد إقالة الروماني ماريوس سوموديكا، كما يُعدُّ الفوز الأول للأخدود على الفتح منذ منتصف سبتمبر 2024، ليُنهي صيامًا، استمر 554 يومًا.

ورفع الفريق رصيده في مواجهاته الدورية أمام منافسه إلى انتصارين مقابل ثلاثةٍ للفتح، وتعادلٍ وحيدٍ.

ورفع الأخدود رصيده إلى 16 نقطةً في المركز قبل الأخير، جمعها من أربعة انتصاراتٍ، ومثلها من التعادلات، لكنَّه قلص الفارق مع ضمك، صاحب المركز الـ 15، وهو أقرب مراكز البقاء، إلى ست نقاطٍ، فيما تجمَّد رصيد الفتح عند 28 نقطةً في المركز الـ 13.