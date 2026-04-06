إنزاجي الغاضب يواجه اللاعبين بأخطاء التعاون

يعقد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، اجتماعًا عاجلًا بلاعبيه عند الـ 04:00 من عصر الإثنين لمناقشتهم في الأخطاء التي صاحبت مباراة التعاون، التي انتهت بالتعادل 2ـ2، وفقًا لمصادر «الرياضية».

وكشفت المصادر ذاتها عن استياء الجهاز الفني من غياب التركيز في فترات من المباراة، إلى جانب إهدار فرص محققة، ما دفع المدرب الإيطالي إلى عقد جلسة تصحيحية قبل استئناف التحضيرات.

ويؤدي الفريق تدريبه اليومي في الـ 05:00 مساءً مباشرةً بعد الاجتماع ضمن البرنامج الإعدادي للجولة المقبلة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثاني في سلم الترتيب برصيد 65 نقطةً، بفارق خمس نقاط عن المتصدر النصر، مع دخول المنافسة مراحلها الحاسمة.