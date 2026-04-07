النصر.. البوعينين يبعد البلوي ويختار العمر

استقرَّ مبارك البوعينين، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، على «مشرط» الدكتور عبد العزيز العمر لإجراء عملية قطع الرباط المتصالب الأمامي للركبة، منتصف الأسبوع المقبل في الرياض، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن البوعينين سيدخل بعد الجراحة برنامجًا تأهيليًّا وعلاجيًّا في أحد المراكز الخاصة بالتأهيل، ولمدةٍ لا تقلُّ عن سبعة أشهرٍ تحت إشرافٍ مباشرٍ من الدكتور البرتغالي كارلوس ميجيل، رئيس الجهاز الطبي في نادي النصر.

وكانت «الرياضية» ذكرت، 30 مارس الماضي، ووفق مصدرٍ خاصٍّ، أن إدارة النادي العاصمي منحت الحارس النصراوي الشاب حرية اختيار الطبيب الذي سيجري له العملية، ليضع خيارين أمامه: الدكتور عبد العزيز العمر، ومحمد البلوي قبل أن يستقر على الأول.

وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها البوعينين عبر أشعة الرنين المغناطيسي، السبت الماضي، تعرُّضه لإصابةٍ في الركبة بعد مشاركته في مواجهة الأنوار التجريبية «6ـ6»، الجمعة الماضي.

وتُعدُّ هذه الإصابة الثانية في صفوف الأصفر العاصمي الموسم الجاري بعد إصابة الحارس راغد النجار، الذي أجرى عملية الرباط الصليبي بمستشفى سبيتار في الدوحة، العاصمة القطرية، 8 مارس.

واستعان البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، بخدمات البوعينين نظير ارتباط البرازيلي بينتو، الحارس الأساسي، مع منتخب بلاده ضمن «أيام فيفا» الدولية، وينطبق الحال على نواف العقيدي، الحارس البديل، الذي انتظم في معسكر المنتخب السعودي للفترة ذاتها.

ولعب الحارس، البالغ 20 عامًا، منذ الانتقال إلى النصر يناير 2023 قادمًا من الجبيل «درجة أولى»، مباراةً واحدةً، كانت أمام الهلال، 12 يناير، بعد أن تلقَّى العقيدي بطاقةً حمراء في الشوط الثاني.

وينتهي عقد البوعينين، الذي سبق أن أجرى عمليةً جراحيةً في الرباط الصليبي لركبته اليسرى أبريل 2023 لدى الدكتور محمد البلوي، مع ناديه صيف 2027.