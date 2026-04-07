الهلال.. اختبارات تحدد عودة بنزيما

يجري الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء الثلاثاء، اختبارات ميدانية، لمعرفة مدى إمكانية مشاركته ضد الخلود في المباراة المقدمة من الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، التي يحتضنها ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، الأربعاء، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ حظوظ مشاركة بنزيما ضد السد القطري، الإثنين المقبل، في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة كبيرة، على أن تتضح خلال تدريبات اليوم إمكانية الاستعانة به أمام الخلود من عدمها.

وبيَّن أنَّ النجم الفرنسي تعرض لإصابة مفاجئة في إصبع قدمه ليلة المعسكر قبل مواجهة التعاون الأخيرة، التي انتهت بالتعادل 2ـ2، إذ اضطر الإيطالي سيموني إنزاجي إلى الاستعانة بخدمات الشاب محمد قادر ميتي إلى جانب البرازيلي ماركوس ليوناردو.

وتلقى إنزاجي، الإثنين، نبأ سارًا بانضمام الجناحين سالم الدوسري وسلطان مندش إلى التدريبات الجماعية، بعد أن اجتاز الأول إصابةً في الركبة، وتعافى الثاني من إصابةٍ مفصل القدم، فيما لا يزال الفرنسي سايمون بوابري يواصل برنامجه في الإعداد البدني، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات بالكرة.

ومن المنتظر أن يكشف إنزاجي، الثلاثاء عند الـ 06:00 مساءً، عن كافة جاهزيته قبل مواجهة الأربعاء، من خلال المؤتمر الصحافي الذي يعقد بمقر النادي في الرياض.